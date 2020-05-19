رونالدو يغادر الحجر الصحي ويشارك في تدريبات يوفنتوس.. اليوم

يغادر كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الحجر المنزلي اليوم، الذي خضع له منذ وصوله إلى تورينو قادمًا من مديرا بعد مرور14 يومًا.
يعود رونالد إلى تدريبات فريقه الفردية اليوم استعدادًا لاستئناف الدوري الإيطالي الذي توقف لأكثر منشهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أن فريق يوفنتوس يعتلي قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 وبفارق نقطة واحدة عن نظيره لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة.
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