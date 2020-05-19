رونالدو يغادر الحجر الصحي ويشارك في تدريبات يوفنتوس.. اليوم

يغادر كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الحجر المنزلي اليوم، الذي خضع له منذ وصوله إلى تورينو قادمًا من مديرا بعد مرور

14 يومًا.

يعود رونالد إلى تدريبات فريقه الفردية اليوم استعدادًا لاستئناف الدوري الإيطالي الذي توقف لأكثر من