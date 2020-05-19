معجبون على وسائل التواصل الاجتماعي: حكيمي أفضل من أرنولد وبيليرين

قدم اللاعب الدولي المغربي “أشرف حكيمي” اداءً قياديًا في ديربي الرور يوم السبت الماضي؛ حيث سجل دورتموند عودته إلى المباريات بفوز قوي على أرضه.

وتمت مقارنة “حكيمي” مع الظهير الأيمن لليفربول “ترينت ألكسندر أرنولد” ومدافع آرسنال “هيكتور بيليرين” بعد عرضه الرائع في فوز بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة على شالكه.

ولعب البالغ من العمر 21 عامًا، 90 دقيقة في مباراة البوندسليجا الأولى بعد التوقف التي جرت في معقل الفريق الأصفر، سيجنال إيدونا بارك الفارغ، وأشاد المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي بأداء النجم المغربي خلال المباراة.

أظهر حكيمي تنوعه مع فريق المدرب السويسري “لوسيان فافر” بقدراته الهجومية والدفاعية، التي جعلته يكمل أكبر عدد من المراوغات [2] بعد ثورجان هازارد الذي قام بثلاث مراوغات، وقام أيضًا بثلاث تدخلات ناجحة، ليأتي في المركز الثاني بعد البرتغالي رافاييل جيريرو والألماني جوليان براندت بخمسة مراوغات لكل منهما.