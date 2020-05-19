بايرن ميونخ يطلب مد إعارة كوتينيو

كشف تقرير صحفي إسباني، عن نية بايرن ميونخ تمديد إعارة البرازيلي “فيليبي كوتينيو” المنضم الصيف الماضي من برشلونة.

حيث أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي بايرن ميونخ الألماني سيطلب مد إعارة النجم البرازيلي من نظيره الإسباني في الفترة المقبلة.

وتنتهي إعارة كوتينيو مع بطل ألمانيا، في 30 يونيو المقبل، ويرفض النادي تفعيل خيار الشراء النهائي مقابل 120 مليون يورو، لكنه يسعى لتمديد الإعارة حتى نهاية مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا.

خضع كوتينيو لعملية جراحية، إثر إصابته في الكاحل الأيمن في أبريل الماضي، ومن المفترض عودته للملاعب في منتصف يونيو المقبل، وربما يلحق بمباراة واحدة فقط في البوندسليجا.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النادي البافاري يريد تمديد فترة إعارة اللاعب لما بعد نهاية الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا بعدما تعثر انهاء الموسم في موعده المحدد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقترب العملاق الألماني من الوصول لدور الثمانية من دوري الأبطال بعدما فاز خارج قواعده في ذهاب ثمن النهائي بثلاثية نظيفة على حساب تشيلسي الإنجليزي قبل فترة التوقف.

وفي حالة نجاح الفريق البافاري في تخطي البلوز والعبور لربع نهائي البطولة، ستكون الفرصة جيدة أمام كوتينيو لمواصلة المشوار في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة، إلى رغبة البايرن ميونخ في تمديد إعارة كوتينيو حتى نهاية أغسطس، لكن يجب الحصول على موافقة برشلونة أولًا.