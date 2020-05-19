رياضة | بعد اقترابه من الرحيل.. كشف حساب عمر السعيد مع الزمالك (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من الرحيل.. كشف حساب عمر السعيد مع الزمالك (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح عمر السعيد مهاجم الزمالك قريبًا من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي يعتمد بصورة مستمرة على المهاجم الشاب مصطفي محمد.

وذكرت تقارير صحفية أن عمر السعيد تلقي اتصالات خلال الأيام الماضية من مسئولي نادي وادي دجلة لبحث عودته لصفوف الفريق مجددًا بالموسم المقبل، ورحب اللاعب بالعودة للفريق الدجلاوي حال قرار إدارة الزمالك برحيله عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وينتظر "السعيد" حسم مصيره بشكل نهائي مع الزمالك، لتحديد وجهته المقبلة، خاصة وأن وادي دجلة ليس الفريق الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب هناك عدة أندية تريد ضمه أبرزهم الاتحاد السكندري، والمقاصة، والإسماعيلي.

ماذا قدم عمر السعيد مع الزمالك؟

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انضم عمر السعيد لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2018، قادمًا من نادي وادي دجلة وذلك لتدعيم هجوم الفريق الأبيض.

وخاض عمر السعيد 32 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1750 دقيقة، سجل 6 أهداف، وصنع مع الفريق الزملكاوي 5 أهداف، وحصل على 8 بطاقات صفراء.

وشارك "السعيد" في 15 مباراة مع فريق الزمالك في بطولات إفريقيا، بواقع (4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا – 11 مباراة بالكونفيدرالية)، وسجل 4 أهداف، وصنع 3 أهداف أخري، في إجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 803 دقيقة.

كما شارك اللاعب في 5 مباريات مع الفريق الأبيض بكأس مصر ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وخاض 4 مباريات مع الفريق بالبطولات العربية، ولم يسجل أهداف أيضًا.

حصل عمر السعيد مع الزمالك على كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس السوبر المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري السعودي.