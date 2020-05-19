رياضة | مفاجأة.. الأهلي يرفض احتراف نجم وسط الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يرفض احتراف نجم وسط الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض النادي الأهلي فكرة احتراف واحد من نجوم وسط الفريق في أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة نظرا لحاجة الفريق لخدماته في الصيف.

وشهدت الفترة الأخيرة انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى وصول العديد من العروض الأوروبية للتعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي في الصيف القادم.

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ولكن نفى النادي الأهلي كل هذه الأنباء مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لضم ديانج في الفترة الماضية سواء من أوروبا أو من الخليج.

كما أكد النادي الأهلي أن الفريق في حاجة لخدمات ديانج في الموسم القادم ولن يتم التفريط فيه في الصيف سواء بالببيع أو الإعارة مهما كان المقابل المادي.

يذكر أن أليو بادجي كان قد انضم إلى صفوف النادي الأهلي في شهر يوليو الماضي قادما من صفوف نادي مولودية الجزائر لمدة خمس مواسم قادمة.