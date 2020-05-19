رياضة | برشلونة واثق من ضم نجمي الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة واثق من ضم نجمي الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن أن برشلونة واثق من ضمانة ضم الثنائي لاوتارو مارتينيز وميراليم بيانيتش خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

توصف مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بأنه بديل محتمل على المدى الطويل لـ لويس سواريز في كامب نو ، وقد ارتبط الفريق الكتالوني باستمرار بضمه للمهاجم الأرجنتيني في الأشهر الأخيرة.

وبالمثل ، يبدو من المرجح بشكل متزايد أن يغادر بيانيتش يوفنتوس هذا الصيف ، وزعم تقرير حديث أن برشلونة وافق بالفعل على صفقة للاعب بالإضافة إلى المال تشمل نيلسون سيميدو للاعب خط الوسط.

ووفقا لـ Mundo Deportivo أن كلا من لاوتارو مارتينيز وميراليم بيانيتش حريصان على الانتقال إلى الكامب نو عندما تفتح الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يتطلع إلى ربط مارتينيز بصفقة مدتها ست سنوات ، بينما يدرك بيانيتش خطط يوفنتوس المزعومة لبيعه وهو متفائل بشأن المرحلة التالية من حياته المهنية.

يذكر أن كلا اللاعبين صفقاتهم الحالية في أندية كل منهما تنتهي في صيف 2023.

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وفي سياق آخر أبدت عدد من الأندية رغبتها في الحصول على خدمات الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة لا يمانع في بيع اللاعب ولكن وضع مسئولو النادي شرطا من أجل الموافقة على بيع اومتيتي.

ويخطط برشلونة لعقد صفقة مزدوجة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يفاوض نظيره إنتر ميلان من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر، بالإضافة إلى لاعب آخر.

واستقر برشلونة على البديل المثالي لأومتيتي، بعدما ارتبط المدافع الفرنسي بمغادرة البارسا خلال الفترة المقبلة.

وأشار تقرير صحفي إسباني، أن السلوفاكي ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، هو البديل المثالي لتعويض رحيل أومتيتي في برشلونة.

واوضحت أن برشلونة سيسمح برحيل الفرنسي أومتيتي إذا حل محله سكرينيار.

يشار إلى أن أومتيتي عانى من إصابات عديدة منذ أن وطأت قدمه في برشلونة، آخرها عقب عودته للتدريبات الفردية في الأيام الماضية، كما ارتبط بمغادرة ملعب كامب نو في الصيف المقبل.