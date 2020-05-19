رياضة | يوفنتوس يوافق على رحيل 3 لاعبين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يوافق على رحيل 3 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن هناك عدد من اللاعبين في طريقهم للرحيل عن صفوف يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت تقارير صحفية ربطت برشلونة بالتعاقد مع الثنائي ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيليو في الموسم المقبل، وإمكانية حدوث صفقة تبادلية كبيرة بين الطرفين.

سامي خضيرة

عانى صاحب الـ33 عاماً من غيابه عن معظم مباريات يوفنتوس خلال الموسم الجاري، ومع استعداده لدخوله عامه الأخير في عقده، يبدو وأن نجم ريال مدريد السابق على أعتاب مغادرة النادي خلال الصيف المقبل.

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ميراليم بيانيتش

على الرغم من كونه أحد أهم عناصر الفريق، إلا أن الخلاف الذي نشب بينه وبين ساري في مباراة إنتر ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي قد يعجل برحيله، حيث أشارت عدة تقارير صحفية لدخوله في صفقة تبادلية مع البرازيلي "آرثر ميلو" أو البرتغالي "نيلسون سيميدو" لاعبي برشلونة.

ماتيا دي تشيليو

ظل الإيطالي صاحب الـ27 عاماً هدفاً لنادي بريس سان جيرمان خلال الفترة السابقة، وقد توافق الإدارة على رحيله إذا تلقت عرضاً مغرياً، لاسيما وأنه ليس بعنصراً أساسياً لساري.

وليس شبح الرحيل ببعيد عن عدة أسماء في قائمة يوفنتوس، فهاك الأرجنتيني "جونزالو هيجوايين" والفرنسي "أدريان رابيو" والبرازيلي "دوجلاس كوستا" والإيطالي "فيديريكو بيرنارديسكي.