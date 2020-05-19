رياضة | ريال مدريد يشارك في بطولة مصغرة بهدف القضاء على كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يشارك في بطولة مصغرة بهدف القضاء على كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بايرن ميونخ الألماني عن اتفاق ثلاثي مع إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني للمشاركة في دورة مصغرة بهدف جمع الأموال للمساهمة في القضاء على فيروس كورونا.

ستشارك الفرق الثلاثة في بطولة كأس التضامن الأوروبي في وقت ما في 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيجه: "ضرب وباء فيروس كورونا أوروبا بكل قوة، ورغم كل المعاناة والمشاكل، نحن في ألمانيا ربما نكون محظوظين أن نظام الصحة لدينا أثبت مرونته في هذه الأزمة".

وأضاف: "لكننا رأينا أيضاً صوراً مرعبة من إيطاليا وإسبانيا، البلدان من بين الدول الأوروبية التي ضربها الوباء بقوة".

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وذكر بايرن أن صافي العائدات من المباريات الثلاث، سيتم التبرع بها للمنشآت الطبية في إيطاليا وإسبانيا.

وسوف تستضيف مدينة مدريد مباراة الريال مع إنتر، الذي سيلعب في مدينة ميلان أمام بايرن ميونخ.

وذكر بايرن أن الريال سيزور مدينة ميونخ، وفقاً لمواعيد المباريات في الأجندة، وعندما يتم السماح بلعب كرة القدم أمام الجماهير مرة أخرى.

وقال رومينيجه: "بايرن سيدعو 5 آلاف من الممرضين والممرضات ومقدمي الرعاية والأطباء للمباراة التي ستقام على أرضه، تكريماً لهم لقيامهم "بعمل مذهل للمجتمع في هذه اللحظة".