رياضة | بسبب الكورونا.. ريال مدريد يجدد ثقته في مهاجمه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب الكورونا.. ريال مدريد يجدد ثقته في مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن أن نادي ريال مدريد يفكر في الاحتفاظ بخدمات مهاجمه لوكا يوفيتش.

فقد ساهم يوفيتش بهدفان فقط وصنع هدف وحيد من 15 مباراة في الدوري الإسباني على الرغم من التوقعات العالية للمهاجم الصربي بعد قدومه إلى بيرنابيو.

وقد أدى ذلك إلى تكهنات بشأن رحيل هذا اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ، على الأرجح على سبيل الإعارة بسبب الآثار المالية لوباء فيروس كورونا.

ومع ذلك ، وفقًا لـ Cadena Cope ، قد يكون ريال مدريد مستعدًا الآن للاحتفاظ بمهاجمه الصربي لمدة 12 شهرًا أخرى على الأقل.

يمكن أن يعتمد الكثير على ما إذا كان مسؤولو النادي قادرين على تخفيض أجورهم عن طريق تفريغ عدد من اللاعبين الآخرين.

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ألمح رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس مؤخرًا إلى أن ريال مدريد ومنافسيه برشلونة يجب أن يخفضوا التكاليف من أجل الامتثال للوائح الجديدة لأفضل رحلة في إسبانيا.

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وفي نطاق آخر كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد بدأ في التحرك من أجل ضم النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب شبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية، فإن ريال مدريد مستعد لإدراج لوكا يوفيتش وجاريث بيل، ضمن صفقة التعاقد مع هاري كين.

وتابعت الشبكة، أن عقد هاري كين ينتهي مع توتنهام في صيف 2023، ويرغب كل من مانشستر يونايتد ويوفنتوس في التعاقد معه.

وكان هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن توتنهام، لن يفرط في هاري كين بأقل من 200 مليون يورو.