رياضة | الأهلي يتفق مع مهاجمه على بنود التجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتفق مع مهاجمه على بنود التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لاتفاق مع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ويسعى النادي الأهلي، للحفاظ على خدمات مهاجم الفريق ضمن صفوفه بناءً على توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يعتمد على اللاعب بشكل أساسي.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ومهاجم الفريق، خلال الأيام المقبلة من أجل التوقيع على عقود التجديد والتي ستكون لمدة موسمين مقبلين.

واتفقت إدارة الكرة مع اللاعب، على تقاضي 7 ملايين جنيه في الموسم الأول، على أن يحصد 8 ملايين جنيه بموسمه الثاني.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.