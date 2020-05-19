رياضة | كارتيرون يتخذ قرارا مفاجئا بشأن ضم عمر جابر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يتخذ قرارا مفاجئا بشأن ضم عمر جابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قرار مفاجئ في الساعات القليلة الماضية بشأن التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد كارتيرون إلى إدارة الزمالك أنه يضع التعاقد مع عمر جابر في الصيف القادم كأولوية للفريق نظرا لقدرته المميزه على تدعيم خط الدفاع في الأبيض بالموسم القادم.

وطالب كارتيرون إدارة القلعة البيضاء بالدخول في مفاوضات مع عمر جابر في الفترة القادمة ومحاولة إقناعه بأن ينضم للفريق في نهاية الموسم الجاري.

كما رفض كارتيرون فكرة التعاقد مع رجب بكار ظهير بيراميدز أو كريم العراقي ظهير نادي المصري البورسعيدي في الصيف القادم وأكد أن الأولوية لضم عمر جابر أولا وأنه غير مقتنع بمستوى هذا الثنائي.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد فتح مفاوضات بالفعل مع عمر جابر في الفترة الماضية واللاعب واقف على الانضمام للنادي ولكن توقفت الصفقة بسبب الراتب العالي الذي يتقاضاه مع الفريق.

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وفي سياق آخر ذكرت تقارير صحفية محلية أن الزمالك رفض تدعيم المراكز التي يحتاجها في الميركاتو الصيفي المقبل بلاعبين أجانب وأنه يخطط من أجل البحث عن لاعبين سوبر في هذه المراكز بين أندية الدوري المحلي.

وأكدت التقارير الصحفية أن مسئولي الزمالك استقروا على هذا القرار بعد المناقشات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حول الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خصوصًا بعد ترشيح أكثر من نجم في الفترة الأخيرة من أجل الانضمام إلى القلعة البيضاء.

وأوضحت التقارير الصحفية أن كارتيرون كشف أن الفريق مازال في منتصف الموسم لذلك لا يمكنه تحديد المرشحين الجدد بشكل نهائي أو الراحلين لحين حسم مصير الموسم الحالي إلا إنه يحرص على التشاور مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك بشأن متطلبات الموسم المقبل في حالة إلغاء الموسم الحالي.