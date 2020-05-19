رياضة | فرناندو ألونسو يلمح لإمكانية عودته لفورمولا1

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فرناندو ألونسو يلمح لإمكانية عودته لفورمولا1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا1، فرناندو ألونسو، إنه قد يعود لسباقات النخبة في عام 2021.

نقلت وسائل الإعلام الإسباني تصريحات له لطلاب الجامعة عبر مقطع فيديو: "التحدي المقبل لي سيكون في مستوى القمة في رياضة السيارات، سواء كان ذلك في فورمولا1، أو سباقات التحمل، أو إندي كار".

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وترك الإسباني ألوسنو 38 عاماً فورمولا1 في 2018، بعد أن نمى شعوره بالإحباط لقيامه بالتسابق لفريق مكلارين في سيارة غير تنافسية.

ولكنه احتفظ بصلات وثيقة في فورمولا1، كما أن فريقه السابق رينو الذي فاز معه بلقبي العالم في 2005 و2006، سيكون لديه مقعد خالي بداية من 2021، حيث وقع دانيل ريتشاردو مع فريق مكلارين الذي يتطور حالياً.

وشارك ألونسو في رالي داكار، والعديد من سباقات التحمل، وسباق إندي 500 أثناء غيابه عن فورمولا1.