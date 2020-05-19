رياضة | قرار جديد من رابطة الدوري الإنجليزي بعد السماح باستئناف التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من رابطة الدوري الإنجليزي بعد السماح باستئناف التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت رابطة الدوري الإنجليزي إرسال مفتشين تابعين لها من أجل مراقبة الإجراءات الاحترازية من الأندية بعد قرار السماح باستئناف التدريبات.

ووافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، الاثنين، على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة اعتبارا من الثلاثاء، ووسط اجراءات صحية صارمة، وذلك في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشددت الأندية بالإجماع في اجتماع "مشروع الاستئناف" الذي عقد الاثنين، على أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد الاجتماعي، مع منع الاحتكاكات في التمارين.

ونقلت الصحف عن مدير كرة القدم في رابطة الدوري الانجليزي، ريتشارد غارليك، قوله في هذا الصدد: "لقد وضعنا قوانين وبروتوكولات حول قدرتنا على مراقبة الأندية".

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وأضاف: "نستطيع طلب بيانات من خلال تسجيلات الفيديو الخاصة بالتدريبات، نبحث أيضا في إرسال فريق تفتيش خاص بنا سيمنحنا القدرة على مراقبة ملاعب التدريب بدون سابق إنذار".

وستقتصر الحصص التدريبية في المرحلة الأولى على 75 دقيقة فقط، ويتعين توزيع اللاعبين على مجموعات تضم كل واحدة 5 لاعبين كحد أقصى.

وتابع: "سنزيد من أعداد المفتشين بشكل تدريجي إلى أن نتمكن من التواجد في كل ملعب تدريب، هذا سيمنحنا الثقة بان البروتوكولات يتم اعتمادها كما يجب".

ولم تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاستئناف، لكن "خارطة الطريق" التي وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح المجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور بدءا من الأول من يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة "بريميرليغ" إلى الدوران بدءا من منتصف يونيو.

وتوقف الدوري الانجليزي في 13 مارس وليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وبات بحاجة إلى الفوز في مباراتين من أصل 9 لكي يتوج بطلا للمرة الاولى منذ 30 عاما.