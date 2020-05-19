رياضة | كارتيرون يصمم على ضم زميل بن شرقي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يصمم على ضم زميل بن شرقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي الزمالك يدرس نادي الزمالك التعاقد مع واحد من نجوم منتخب المغرب خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق الأبيض في الموسم القادم.

وأظهر الزمالك منذ فترة رغبة في التعاقد مع المغربي وليد الكرتي نجم خط الوسط في نادي الوداد البيضاوي المغربي في الصيف القادم.

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وصمم الفرنسي باتيريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء على فكرة التعاقد مع وليد الكرتي في الصيف القادم وشدد على إدارة الزمالك محاولة اقناع اللاعب بالانضمام للفريق.

وأكد كارتيرون إلى إدارة النادي الأبيض أنه مقتنع تماما بمستوى الكرتي وقدرته على تدعيم خط الوسط في الفريق في الموسم القادم.

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات من فترة مع وليد الكرتي لضمه في الصيف القادم ولكن توقفت المفاوضات بين الطرفين بشكل مفاجئ بسبب عدم التوصل لإتفاق مناسب ولكن سيحاول النادي من جديد ضمه.