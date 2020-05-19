رياضة | راشفورد: تقنية الـ "var" ستطور كرة القدم على المدى البعيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر راشفورد: تقنية الـ "var" ستطور كرة القدم على المدى البعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد بأن تقنية حكم الفيديو المساعد (var) ستطور كرة القدم على المدى البعيد.

وخلال دردشة جمعته بنجم التنس الاسكتلندي أندي موراي عبر شبكات "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، قال راشفورد إن بلاده ليست معتادة على هذه التكنولوجيا بعد.

وأضاف "أعتقد أنه في المستقبل فإنها بكل تأكيد ستطور اللعبة".

وتابع "عند تطبيق تجربة جديدة فإنها لا تصل لأفضل حالاتها مباشرة وعلينا أن نفهم ذلك ونحترمه".

وشدد راشفورد على أن الكرة الإنجليزية ليست معتادة بعد على تقنية "فار" ، و"لكن بالطبع الأمور تحسنت عما كانت عليه عند بدء استخدامها في بداية الموسم".

وختم بالقول "الوقت وحده سيحدد ولكن على المستوى الشخصي أعتقد أنها ستطور اللعبة إلى المستوى التالي".

يذكر أن تقنية "فار" جرى تطبيقها للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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وفي سياق آخر ينوي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إبرام عدة صفقات قوية خلال الصيف القادم، سعياً من إدارة النادي لإستعادة أمجاد الفريق، والتي انتهت برحيل المدرب الإسكتلندي المخضرم "أليكس فيرجسون" عام 2013.

وربطت عدة تقارير صحفية بين النادي وعدة نجوم، لعل أبرزها الإنجليزي "جادون سانشو" جناح بوروسيا دورتموند الألماني والسنغالي "كاليدو كوليبالي" قلب دفاع نابولي الإيطالي والكرواتي "إيفان راكيتيتش" نجم وسط برشلونة، وزميله الفرنسي "عثمان ديمبلي".

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في المقابل، تنوي إدارة الفريق التخلص من عدة أسماء، بعضها لم يقدم شئ للفريق على مدار السنوات الماضية، واستغلال أموالهم للتعاقدات الجديدة.

وتشير التقارير لاستقرار إدارة الفريق متمثلة في "إد ودوارد" المدير الرياضي، والنرويجي "أولي جونار سولشاير" المدير الفني للفريق على رحيل عدة أسماء، أبرزها الثلاثي التالي:

ماركوس روخو

تمت إعارة قلب الدفاع الأرجنتيني كثير الإصابات لنادي "إستوديانتيس" الأرجنتيني في يناير الماضي، حيث تنتهي الإعارة في يونيو الجاري.

ومن المرجح أن تبحث إدارة الفريق عن عرض جديد، في حال عدم رغبة النادي الأرجنتيني في شرائه بشكل نهائي، لاسيما وأن عقده ينتهي مع اليونايتد في يونيو من العام القادم 2021.

كريس سمولينج

خاض إعارة ناجحة مع نادي روما الإيطالي خلال الموسم الحالي، وكانت إدارة الجيالوروسي تطمح في تفعيل بند شراء اللاعب، إلا أنه من المرجح ألا يبقى في روما بسبب الأزمة المالية، ومن ثم ستكون وجهته أحد الأندية الإنجليزية، في ظل اهتمام إيفرتون وتوتنهام بخدماته.

أندرياس بيريرا

رغم حصوله على فرص عديدة مع الفريق، إلا أن اللاعب البرازيلي لم يبد أي تطور يشفع له الإستمرار في الفريق، وبالتالي ستقوم الإدارة بتسويقه لأحد الأندية الإسبانية المهتمة بخدماته.