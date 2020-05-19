رياضة | نادي اتحاد جدة يضع خطة جديدة لمواجهة الكورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي اتحاد جدة يضع خطة جديدة لمواجهة الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفكر إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، مواصلة العمل لإيجاد عدة مصادر دخل للنادي، إثر توقف الإيرادات بعد تعليق الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا.

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر خاصة لم تكشف عن هويتها، أن الأفكار التي تدرسها إدارة الاتحاد تتضمن إنشاء عدة مدن ترفيهية مصغرة تقع على بعض الشوارع الرئيسية بمدينة جدة مخصصة للعائلات والأطفال بطرق مبتكرة وعليها شعارات نادي الاتحاد.

وأضافت: "من المرجح بدء العمل على تنفيذ الفكرة بعد الانتهاء من جائحة كورونا، وعودة الأنشطة الرياضية".

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وفي سياق آخر قامت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقديم التكلفة المالية التي يترتب عليها استئناف أو إلغاء بطولة الدوري للموسم الجاري إلى رابطة الدوري السعودي، الذي توقف احترازياً بقرار من وزارة الرياضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية، نقلاً عن مصادر لها لم تكشف عن هويتها، أن التكلفة المالية التي قدمتها الأندية تقدر بنحو نصف مليار ريال سعودي (133 مليون دولار)، كمصاريف تشمل رواتب اللاعبين المحترفين والمدربين والعقود والمعسكرات والرعاة.

وكانت الرابطة حددت 20 أغسطس المقبل موعداً مبدئيا لاستئناف الدوري، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد التنسيق مع الجهات المختصة في متابعة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس نادي الفيصلي السعودي، فهد المدلج، في تصريحات إلى الرياضية: "المبالغ المتوقع صرفها من النادي لرواتب اللاعبين خلال 4 أشهر تتراوح ما بين 12 و16 مليون ريال حال استئناف الدوري".

وأشار إلى أنهم في انتظار القرار النهائي من الجهات المختصة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ووزارة الرياضة والرابطة، للبت في تمديد عقود إضافية للاعبين المحترفين، التي تنتهي معظمها في نهاية مايو الجاري.