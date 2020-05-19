رياضة | أزمة كبيرة تهدد مشاركة الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة كبيرة تهدد مشاركة الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية بريطانية مفاجأة كبيرة بشأن رفض الحكومة في المملكة المتحدة إعفاء الرياضيين من الحجر الصحي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه بموجب القيود الصارمة الجديدة التي فرضها رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيتعين على جميع القادمين الجدد إلى المملكة المتحدة عزلهم لمدة 14 يوما، بما في ذلك الرياضيين، دون استثناءات، ما عدا شاحنات النقل والدبلوماسيين.

هذا من شأنه أن يعيق فرص بيب جوارديولا وفريقه مانشستر سيتي للفوز باللقب الأول في دوري أبطال أوروبا، ما يجعل السفر الدولي للاعبين مستحيلا.

وأقنعت روابط الألعاب المهمة في البداية وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، بالحصول على إعفاء من هذا الشرط، لكن وزارة الصحة ومكتب مجلس الوزراء قد تجاوزا وزير الثقافة ورفضا هذا الاستثناء.

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وقال مصدر في مجلس الوزراء أنه سيتم مراجعة قاعدة الحجر الصحي الجديدة الصارمة كل ثلاثة أسابيع طوال فصل الصيف.

ووضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خطة لإنهاء دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل، لكن قرار الحجر الصحي البريطاني سيعني كارثة لسيتي وتشيلسي بعد بلوغهما دور الستة عشر لدوري الأبطال.

ولا يزال مانشستر يونايتد وولفرهامبتون الإنجليزيان ورينجرز الإسكتلندي في الدوري الأوروبي.