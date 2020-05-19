رياضة | نجم منتخب مصر "المثير للجدل" معروض على الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر "المثير للجدل" معروض على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض أحد وكلاء اللاعبين نجم منتخب مصر على لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

"المشاغب" معروض على الأهلي

وفضل وردة الاستمرار في الاحتراف الخارجي ورفضه الرحيل إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لكن أحد الوكلاء عرض اللاعب على الأهلي من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

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وطلب أحد الوكلاء سرعة التفكير في ضم عمرو وردة من عدمه، خصوصا بعد أزمته الأخيرة مع مسؤولي نادي لاريسا.

وتعرض عمرو وردة منذ أيام لهجوم في أحد الأماكن اليونانية، بعد أيام من فسخ تعاقده مع لاريسا لأسباب تأديبية، بسبب غيابه عن التدريبات.

وينتهي عقد عمرو وردة مع باوك اليوناني في يناير من عام 2021.