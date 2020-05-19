رياضة | مبلغ خرافي تكلفة الفترة المتبقية من الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مبلغ خرافي تكلفة الفترة المتبقية من الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقديم التكلفة المالية التي يترتب عليها استئناف أو إلغاء بطولة الدوري للموسم الجاري إلى رابطة الدوري السعودي، الذي توقف احترازياً بقرار من وزارة الرياضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية، نقلاً عن مصادر لها لم تكشف عن هويتها، أن التكلفة المالية التي قدمتها الأندية تقدر بنحو نصف مليار ريال سعودي (133 مليون دولار)، كمصاريف تشمل رواتب اللاعبين المحترفين والمدربين والعقود والمعسكرات والرعاة.

وكانت الرابطة حددت 20 أغسطس المقبل موعداً مبدئيا لاستئناف الدوري، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد التنسيق مع الجهات المختصة في متابعة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس نادي الفيصلي السعودي، فهد المدلج، في تصريحات إلى الرياضية: "المبالغ المتوقع صرفها من النادي لرواتب اللاعبين خلال 4 أشهر تتراوح ما بين 12 و16 مليون ريال حال استئناف الدوري".

وأشار إلى أنهم في انتظار القرار النهائي من الجهات المختصة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا ووزارة الرياضة والرابطة، للبت في تمديد عقود إضافية للاعبين المحترفين، التي تنتهي معظمها في نهاية مايو الجاري.

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وفي سياق آخر أكد عبد العزيز الحميدي رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أنه كل الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن فكرة إلغاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ليس لها أي أساس من الصحة.

وقال الحميدي في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن الفكرة لما يتم طرحها من الأساس خلال الاجتماع، مشددا على أن عملية استئناف الدوري تخضع للمراقبة والتدقيق من جانب الجهات المختصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن رابطة الدوري السعودي، تسلمت أمس بعض التوصيات من أندية البطولة حول المشاكل والعقبات التي تواجهها في طريق استكمال الموسم.

وتابعت أن الرابطة كانت أمهلت الأندية 48 ساعة لتقديم توصياتها عقب الاجتماع الاخير الذي جرى بين الأندية يوم الخميس الماضي.