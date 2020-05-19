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رياضة | الأندية تعطل عودة الدوري المصري.. تعرف على السبب

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأندية تعطل عودة .. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجه الاتحاد المصري لكرة القدم أزمة كبيرة بسبب الخطة المقدمة من وزارة الصحة ومجلس الوزراء لإستكمال مسابقة الدوري المصري على تحديد المسئول عن تحمل تكاليف الفحص الطبي للاعبين والأجهزة الفنية والحكام في ظل ارتفاع سعر هذا الفحص.

وعرضت اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على الأندية إذا كانت ستتكلف تكاليف الفحص الطبي الخاصة بكل نادي ولكن رفضت كل الأندية هذا الأمر مما يعطل قرار عودة الدوري من جديد.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال يوم الأحد الماضي إن الأنشطة ستعود تدريجيا بداية من يوم 15 يونيو القادم في ظل جائحة التي تضرب البلاد والعالم.

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