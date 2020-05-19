رياضة | إداري الأهلي يكشف تطورات جديدة حول الاحتفاظ برمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إداري الأهلي يكشف تطورات جديدة حول الاحتفاظ برمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أمين صندوق النادي الأهلي، خالد الدرندلي أن وضع المالي للفريق يسمح لهم بالاحتفاظ برمضان صبحي المعار من هيدرسيفيلد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة رمضان صبحي بنهاية الموسم الحالي وبعد ان انضم إلى صفوف الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وخلال تصريحات لـ"أون تايم سبورتس" قال الدرندلي: " الوضع المالي لدى النادي الأهلي يسمح لنا بالاحتفاظ برمضان صبحي، لدينا الإمكانيات لكن هذا الأمر يرجع للجنة التخطيط والخطيب ويكون التفويض منهم".

وتابع الدرندلي: " نحن ندرس الأمور بعقلانية ومن الطبيعي أن نتمنى بقاء رمضان صبحي داخل الأهلي البيزنس هومايدير كرة القدم، ولو رمضان سيدخل للأهلي داخلا كبيرا وسنجد من يعوضه في ذلك الوقت تكون المصلحة للنادي وللاعب واحدة، ولو ننظر للأمر بعاطفة سيبقى رمضان بالأهلي.".

يذكر أن الأهلي يطمح في الإبقاء على رمضان صبحي داخل صفوف الفريق، ولكن لم يتم حسم مستقبل اللاعب حتى الآن بسبب فترة التوقف الحالية للنشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد حول العالم.

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وفي جانب آخر كثف مسئولو نادي الأهلي من مفاوضاتهم مع رمضان صبحي من أجل التعاقد معه بشكل نهائي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية بعد الحصول على خدماته في الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وتلقى رمضان صبحى، صانع ألعاب النادي الأهلي، عرضا من نادي فيورنتينا الإيطالي، لينتقل إليه في انتقالات الصيف المقبل.

ويدرس صبحي فكرة العودة من جديد إلى أندية أوروبا لاستكمال تجربته الاحترافية، إذ يبحث بجدية عرض فيورنتينا.

وكان رمضان صبحي قد وعد إدارة الأهلي بالاستمرار مع الفريق فى حالة عدم وصول عرض مناسب.

وينتظر رمضان وصول عرض رسمي من نادي فيورنتينا لحسم موقفه خلال الفترة المقبلة، سواء بالبقاء مع الأهلي أو خوض تجربة احترافية جديدة.