شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة دفاع الزمالك: مرتضى منصور تسبب في وفاة والدتي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام يكن، أسطورة دفاع فريق الكرة بالنادي الزمالك ونجم منتخب مصر السابق، إن سبب خلافه مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي يعود إلى وفاة والدته بعد منعها من دخول النادي.

وكشف يكن خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي احمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، «في احد ايام الجمعة تلقى اتصالاً من والدته تخبره بأن الأمن يمنع دخولها من بوابة النادي، بسبب وجود مرافق معها، علمًا أن وقتها كانت قد تجاوزت الـ76 عامًا».

وتابع: أتصلت بي فذهبت نحو النادي وكنت في حالة غضب وهياج شديد، وتشاجرت مع علاء مقلد مدير النادي، بعد أن اخبرني أفراد الأمن أن هذه تعليمات مجلس الادارة.

وأضاف يكن: والدتي من حقها أن تدخل وقدمها على رقبة أكبر شخص داخل النادي.

وأنهى حديثه باكيًا: والدتي ماتت في نفس اليوم الذي ذهب فيه إلى النادس في السادسة صباحًا بعدما شعرت بتعب شديد وسقطت أرضًا داخل شقتها.

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