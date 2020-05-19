شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي: الموقف المالي داخل الاهلي مطمئن ويسمح بالتعاقد مع رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، أن الموقف المالي للنادي مطمئن من خلال عقود الراعية والبث الفضائي ومشاريع قائمة.

وأكد الدرندلي خلال تصريحات تلفزيونية على قناة «اون تايم سبورت»:«موقفنا المادي مطمئن ولدينا عقود رعاية وبث فضائي ومشاريع سنقوم بها كل ذلك يطمئن الجميع أن موقفنا ليس سيء ولكن في نفس الوقت الأرقام أصبحت ضخمة في كل شيء ونحاول الاعتماد على أنفسنا دون دعم من أشخاص.

وأضاف: بالطبع نرحب بدعم أي شخص فهذا شيء لا نرفضه ولكن الأساس أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي بدون الاعتماد على دعم فردي ولدينا لجنة استثمار برئاسة أ.فاروق العقدة وعضوية أ.ياسين منصور وأ.محمد نجيب وأنا مقرر للجنة.

وأكمل: هذه اللجنة تعمل على مشروع كبير جدا لا نستطيع الافصاح عنه حاليا «هيكسر الدنيا» وبالمناسبة ياسين منصور من يطلق عليه الذي يعمل في صمت وهو لا يهوى التفاخر بما يفعله وهو ليس الحالة الوحيدة فأيضا صفوان ثابت كان نفس المثال وهناك أشياء ستخرجها هذه اللجنة للجميع ولكنها لم تعرض على مجلس الإدارة بعد.

وبسؤاله حول رمضان صبحي إذا ما كانت ميزانية الأهلي تسمح بضمه وأجاب مختتما: «آه طبعا» ولكن لا أريد الدخول في تفاصيل الكرة ولكن لدينا كل الامكانيات لضمه إلا أن الأمر يخضع لقرار للجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وعضوية محسن صالح.

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