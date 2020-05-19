شكرا لقرائتكم الأهلي ينهى اتفاقه مع مروان محسن على التجديد موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو النادي الأهلي مع مروان محسن مهاجم الفريق على تجديد عقده لمدة موسمين جديدين، في ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر نهاية الموسم المقبل، حيث وقع اللاعب مع النادي لمدة 5 سنوات عند انتقاله من صفوف الإسماعيلي موسم 2016، وترغب لجنة التخطيط الأهلي تجديد عقد مروان محسن لمدة موسمين، بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بضرورة تجديد عقده والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده رغم حالة عدم التوفيق التي يُعاني منها اللاعب في كثير من المباريات لكن فايلر يرى أن مروان محسن مهاجم قوي وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرص لباقي عناصر الفريق، ومن المقرر أن يحصل مروان محسن على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول، و8 مليون جنيه في الموسم الثاني.

ونجح الأهلي خلال الفترة الماضية في تجديد وتعديل عقد أكثر من لاعب من نجوم القوام الأساسي وعلى رأسهم أيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وجونيور أجاي ووليد سليمان، في الوقت الذي لم تصل الإدارة الحمراء لاتفاق مع الثنائي أحمد فتحي وشريف اكرامي والذي تنتهي عقودهما مع الأهلي نهاية الموسم الجاري حيث وقع فتحي لبيراميدز فيما يقترب اكرامي هو الأخر من التوقيع لنفس الفريق.

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ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، حيث يرسل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.