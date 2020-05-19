شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. عزمى مجاهد : بحب الرز بالعدس الأصفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عزمى مجاهد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق إنه يحب الأرز بالعدس الأصفر جدا ويفضل أكله كل يوم وأضاف مجاهد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يفضل الأكل الخفيف مقارنة بالـ"مسبك" خاصة فى أجواء رمضان التي عادة ما تشهد أرتفاع فى درجة الحرارة ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بحلول شهر رمضان المبارك والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر.

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