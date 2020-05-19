شكرا لقرائتكم ملك سمير بطلة ألعاب القوى لاعبة القوى تنتظر نتائج تحليل فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعانى ملك سمير لاعبة ألعاب القوى ، وبطلة الجمهورية فى اللعبة ، من اعراض فيروس كورونا القاتل خلال الساعات الماضية بعد مخالطتها لأحد الحالات المصابة ، ومازالت اللاعبة ذات الـ 16 عاما فى منزلها بقرية قحافة بالفيوم، وتخضع للعزل المنزلى ، ما لم يحدث تطورات فى حالاتها الصحية ومضاعفات فى الاعراض التى شعرت بها ، حيث شعرت بالاعراض بعد وفاة الحالة التى خالطتها وتنتظر نتيجة التحليل الذى اجرته يوم الاربعاء .

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك انها لا تستطيع الرد على من يريد التواصل معها ، ونتيجة المسحة ستظهر يوم الاربعاء وسبب الاصابة الاختلاط بحالة كورونا توفت ، مطالبة اى فرد اختلط بها ان يعزل نفسه ويخضع للتحليل ، حيث انها اختلطت بالمصاب يوم 13 مايو الجارى .

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كان اتحاد ألعاب القوى قد اعلن ان قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط تدريجيا ليس نهائياً، بل سيتم مناقشته، وتحديد الرياضات المسموح بعودتها مرة أخرى، قائلا، "مش قرار نهائى مجرد اقتراح"، موضحا أنه ستكون هناك آلية لعودة النشاط، وخطوات وإجراءات منها تواجد عدد معين من اللاعبين فى المنافسات، وتعقيم صالات وأماكن ممارسة النشاط ، و قال سيف شاهين رئيس الاتحاد انه سيناقش مع الأندية خطوات وكيفية عودة النشاط مرة أخرى إلى ألعاب القوى، خاصة أن هناك أندية قامت بتسريح الأجهزة الفنية لمختلف الفئات العمرية، لذا سنستفسر من الأندية عن مدى استعداداتها لاستئناف النشاط، وجاهزية الأجهزة الفنية، إن وجدت أجهزة مازالت تمارس عملها من الأساس .