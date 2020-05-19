شكرا لقرائتكم اتحاد كرة اليد يحدد خطة عودة منتخب مصر للتدريبات استعدادا لمونديال 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد عن سيناريو عودة لاعبى المنتخب الأول إلى التدريبات فى المرحلة المقبلة إستعدادا لمونديال 2021 المقرر أن يقام فى مصر مطلع العام القادم ، مشيرا إلى أنه تم وضع تصور لبدء المران فردى لكل لاعب فى منزله فى الفترة من 1 و حتى 15 يونيو على أن يتم تقسم اللاعبين إلى مجموعات من 15 يونيو و حتى 21 يونيو حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن عودة الحياة إلى الرياضة المصرية مرة أخرى بناءا على قرارت الدولة لحماية اللاعبين من فيروس كورونا .

و قال صفا أن استعدادات إتحاد اليد لعودة النشاط جاهزة فى أى وقت تحدده الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة الحياة إلى كرة اليد خلال المرحلة المقبلة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لمونديال 2021 للكبار الذى تستضيفه مصر العام المقبل، وذلك بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيبحث سبل عودة النشاط فى إجتماع مجلس الإدارة الممتد من أمس إلى غدا .

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى أول أمس، إنه اعتبارا من بعد العيد سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالى، موضحاً أنه سيتم العودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.

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وأضاف مدبولى أنه سيتم اعتبارا من النصف الثانى من شهر يونيو دراسة عودة إقامة بعض الشعائر الدينية فى بعض دور العبادة.

وكانت الحكومة قد اعتمدت عدداً من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية والتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى فى وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.