شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع مروان محسن على التجديد موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادى الأهلى مع مروان محسن مهاجم الفريق على تجديد عقده لمدة موسمين جديدين، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر نهاية الموسم المقبل، حيث وقع اللاعب مع النادى لمدة 5 سنوات عند انتقاله من صفوف الإسماعيلى موسم 2016، وترغب لجنة التخطيط الأهلي فى تجديد عقد مروان محسن لمدة موسمين، بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بضرورة تجديد عقده والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده رغم حالة عدم التوفيق التي يُعاني منها اللاعب في كثير من المباريات، لكن فايلر يرى أن مروان محسن مهاجم قوي وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرصا لباقي عناصر الفريق، ومن المقرر أن يحصل مروان محسن على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول، و8 ملايين جنيه في الموسم الثاني.

ونجح الأهلى خلال الفترة الماضية فى تجديد وتعديل عقد أكثر من لاعب من نجوم القوام الأساسي وعلى رأسهم أيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وجونيور أجاي ووليد سليمان، في الوقت الذي لم تصل الإدارة الحمراء لاتفاق مع الثنائى أحمد فتحى وشريف إكرامى والذى تنتهى عقودهما مع الأهلى نهاية الموسم الجارى، حيث وقع فتحى لبيراميدز فيما يقترب اكرامي هو الأخر من التوقيع لنفس الفريق.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، حيث يرسل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.