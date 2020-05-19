شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان يستعيد ذكريات الفوز على الجزائر: "كانت ماتشاتنا كلها تقسيمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، ذكريات الفوز التاريخى للفراعنة على منتخب الجزائر، بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور نصف النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية أنجولا 2010، والتى كانت بمثابة رد اعتبار للكرة المصرية، بعدما كان المنتخب الجزائرى قد خطف بطاقة التأهل من نظيره المصرى إلى كأس العالم 2010، حيث نجح الفراعنة بعد الفوز على الجزائر فى التتويج باللقب الثالث على التوالى للكان تحت قيادة "المعلم" حسن شحاتة، المدير الفنى للفراعنة آنذاك.

ونشر زيزو فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، استعرض خلاله الأهداف الأربعة التى سكنت شباك محاربو الصحراء، وعلق عليه: أيام ما كانت ماتشاتنا كلها تقسيمة.

Advertisements

كانت المباراة قد شهدت المباراة أحداثا دراماتيكية تمثلت في إظهرا الحكم البنيني كودجا 3 بطاقات حمراء للاعبي المنتخب الجزائري من ضمنهم حارس المنتخب الجزائري رفيق شاوشي لأسباب مختلفة نتيجة تدخلهم العنيف ضد اللاعبين المصريين، حيث أكملت الجزائر المباراة بثمانية لاعبين.

واكتفى المنتخب الوطني بأربعة أهداف نظيفة وكان بمقدورهم إضافة المزيد لكنهم تسابقوا في إضاعة الفرص السهلة للتهديف، فسجل حسني عبد ربه من ركلة جزاء في الدقيقة 32 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف محمد زيدان ومحمد عبدالشافي ومحمد ناجي جدو الأهدف الثلاثة الأخرى.

ليلتقى الفراعنة مع منتخب غانا في المباراة النهائية، ووسط "12" ألف متفرج حافظ المنتخب المصرى على لقبه للمرة الثالثة على التوالى عندما ترجم البديل محمد ناجى جدو تمريرة محمد زيدان قبل نهاية المباراة بخمسة دقائق إلى هدف، معلنا تحقيق اللقب السابع للفراعنة.