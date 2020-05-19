شكرا لقرائتكم خبر عن الأرز والدجاج على مائدة أليو بادجى فى إفطار جماعى مع أصدقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أليو بادجى مهاجم النادى الأهلى، فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، استعرض خلاله مائدة إفطاره التى جمعته بمجموعة من أصدقائه، والتي اشتملت على الأرز والدجاج، فى أمسية رمضانية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد الذى أجبر الملايين حول العالم على البقاء فى منازلهم، وتسبب فى توقف الدورى العام منذ مارس الماضى، وكان السنغالى قد حرص على المساهمة فى بعض أعمال الخير، خلال شهر رمضان المعظم، حيث قام لاعب المارد الأحمر بزيارة أحدى المنظمات المصرية التى تعمل على توفير الطعام للمحتاجين، وشارك بادجى العمل فى تعبئة "كراتين الطعام".

وكان بادجى قد شارك مع الأهلى فى 7 مباريات فى مختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسرى، واستطاع بادجى أن يسجل هدفاً ويصنع هدفين لزملائه بالفريق، قبل توقف النشاط.