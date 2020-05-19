شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عمرو السولية وحمدى فتحى فى وصلة تدريب على أحد الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثنائى وسط النادى الأهلى، عمرو السولية وحمدى فتحى، وصلة تدريبية على أحد الملاعب، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام، والذى توقف فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كوورنا المستجد الذى اجتاح العديد من دول العالم وأجبر الملايين على البقاء فى منازلهم، ونشر السولية فيديو خلال التدريبات التى خاضها بصحبة حمدى فتحى، عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، حيث يحرص لاعبو القلعة الحمراء على خوض التدريبات المنزلية وفقاً للخطة التى وضعها السويسرى رينية فايلر مدرب النادى الأهلى، للحفاظ على لياقة اللاعبين فى فترة التوقف ليكونوا جاهزين للمشاركة فورعودة المسابقة.

وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحى من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.

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وكان عمرو السولية قد أكد فى تصريحات سابقة أن السويسرى رينيه فايلر مدرب يعشق الهجوم ويمنح حرية كبيرة للاعبين داخل المستطيل الأخضر، وهو ما يظهر فى الفرص التى يخلقها الفريق فى المباراة الواحدة منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية، مشدداً أنه يتمنى الاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء.

وكشف السولية أنه يُجيد التسديد لكنه يرفض الإقدام على ذلك فى أى وقت لكنه يختار الوقت المناسب لتفادى ضياع الكرة وإهدار مجهود زملائه.

وأضاف عمرو السولية أن محمد حمص وحسام غالى من أبرز اللاعبين الذين لعبوا فى وسط الملعب فى تاريخ الكرة المصرية، مؤكداً أنه استفاد منهم كثيراً على المستوى الفنى وهو الأمر الذى ساهم فى تطوير مستواه، مشيرا إلى أنه كان يرغب فى الاحتراف إلا أنه لم يتلق عرضاً جيداً، ولكن قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك دخلا فى مفاوضات لضمه إلا أنه فضل اللعب للفريق الأحمر فى النهاية، خاصة أن إدارة الأهلى دخلت فى مفاوضات مكثفه معه من قبل الرحيل لفريق الشعب الإماراتى على سبيل الإعارة.