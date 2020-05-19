تعيين محمد الدباح مديرًا تنفيذيًا لنادى الصيد خلفا لشيرين شمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادى الصيد برئاسة محسن طنطاوى، تعيين الدكتور محمد الدباح مديرا تنفيذيا للنادى خلفًا للواء شيرين شمس الذى تقدم باستقالته مؤخرا، وقدم مجلس إدارة النادى الشكر والتقدير للواء شيرين شمس على مجهوداته المخلصة خلال الفترة الماضية، التى قدم خلالها الكثير من خبراته الكبيرة فى إدارة الجهاز التنفيذى للنادى متمنيا لسيادته التوفيق خلال المرحلة القادمة.
وأعلن مجلس الإدارة ثقته فى الدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي الجديد خاصة أنه أثبت كفاءة في كل المهام المكلف بها على مدار ما يقرب من 25 سنة فى العمل الإدارى بالنادى، وكان منها مدير النشاط الرياضى ونائب المدير التنفيذى وآخرها توليه مسئولية مدير فرع صيد أكتوبر.
وحصل الدباح على الدكتوراه فى مجال إدارة المؤسسات الرياضية وليسانس حقوق ودراسات فى القانون المدنى والتسويق والعديد من الدورات فى مجال إدارة المنشآت، وسبق له العمل مديرًا للمشروع القومى للناشئين بوزارة الشباب والرياضة عن محافظة القاهرة.
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