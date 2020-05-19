تشافي هيرنانديز يصدم ساديو ماني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبح النجم السنغالي ساديو ماني لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، من النجوم التي تتهافت عليها الأندية الكبرى لضمها إليها نظرا لمستواه الفني والبدني القوي الذي يتمتع به خلال الفترة الأخيرة.

النجم الإسباني تشافي هرنانديز، قائد برشلونة السابق، والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري، أبدى اعتقاده بأن السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، لن يكون الأنسب للعب مع برشلونة.

تشافي قال في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: ساديو ماني وإيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال لا يصلحان للعب مع برشلونة، لأن الفريق يحتاج لاعبين يعرفون كيف يتحركون في مساحات صغيرة.

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لاعب وسط برشلونة السابق أضاف، أفكر في لاعب يتأقلم مع برشلونة وليس من السهل العثور عليه، إيتو كان مثاليا مثل لويس سواريز الآن.

كانت تقارير قد أشارت خلال الأشهر الأخيرة إلى أن ماني يدخل ضمن اهتمامات برشلونة.

ساديو ساديو ماني البالغ من العمر (28 عاما) نجم منتخب السنغال، كان قد انتقل إلى صفوف ليفربول عام 2016 قادما من نادي ساوثهامبتون، وشارك في 161 مباراة مع “الريدز”، وسجل 77 هدفا، إضافة إلى 34 تمريرة حاسمة.