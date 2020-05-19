شكرا لقرائتكم رامي صبري ينشر صورة لمواجهة إنبي ضد الأهلي وشيما صابر تعلق: "كسبناكم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد رامي صبري مدافع نادي إنبي ذكريات مواجهة النادي الأهلي، بمجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، حيث قامت زوجته الإعلامية شيما صابر بالتعليق على الصور، قائلة: "أنا كنت في المدرجات اليوم ده، وكنت بشجع الأهلي طبعاً، وكسبناكو"، وكان الثنائي قد احتفلا مؤخراً بزفافهم في حفل عائلي جمع بعض الأصدقاء المقربين فقط، في ظل توقف النشاط الرياضي وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم وتسبب في توقف الدوري المصري منذ مارس الماضي.

رامي صبري

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على جانب آخر، أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أنه يؤيد عودة الدوري الموسم الحالي بعد فترة توقف طويلة، قائلا، "أتمنى عودة النشاط، الاتجاه الآن في العالم هو التعامل مع المرض، وفي مصر بدأنا سلك نفس الطريق".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2:"فترة الإعداد لمدة 3 أسابيع غير كافية على الإطلاق، لأن فترة التوقف ستكون أكثر من شهرين، لذلك نحتاح فترة أطول للإعداد".

وأكد طولان أن حالة اللاعبين البدنية في الوقت الحالي لا تتعدى 10%، مشيرا إلى أن الأندية تحتاج إلى أن تصل إلى 85% حتى يعود لاستئناف النشاط والمباريات".

وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.