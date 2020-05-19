شكرا لقرائتكم الشهادة الجامعية شرط اللجنة الخماسية للترشيح لانتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تعديلا على شروط الترشح لعضوية أو رئاسة الاتحاد فى الانتخابات المقبلة، حيث اشترطت حصول المرشحين على شهادة جامعية ورفضت الإكتفاء بمصطلح "مؤهل عالى"، فى اللائحة الجديدة التى يتم حاليا إعدادها بالتنسيق مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والتى من المقرر أن يتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة تمهيدا لاعتمادها.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن اللائحة الجديدة التى يتم حالياً إعدادها بالتنسيق مع سارة ساليمون، مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تتضمن أن يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة على الأقل، ما يعنى أنه ليس بالضرورة أن يتكون المجلس الجديد من امرأة واحدة ولكن قد يضم المجلس أكثر من امرأة فى بعض الحالات التى وضحها مسئولو الجبلاية.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إنه إذا ترشحت سيدتان على مقعد المرأة، وحققت السيدتان نسبة النجاح فى الانتخابات وهى نسبة الـ50% + 1، فالسيدة التى حصلت على أعلى أصوات تحسم مقعد المرأة لصالحها، أما السيدة التى حقققت عدد أصوات أكثر من 50 % + 1 لكن بعدد أصوات أقل من السيدة الأولى، سيتم مقارنة عدد أصوات السيدة الثانية بباقى المرشحين على باقى مقاعد العضوية، وإذا تخطى عدد أصواتها أى مرشح من المرشحين الآخرين سيتم حسم فوزها بالمقعد على حساب المرشح الأخر، وهذا هو تفسير البند الخاص بتشكيل المجلس من 9 أعضاء بينهم إمرأة واحدة على الأقل.

وحسم هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الجدل الدائر حول مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وقال إن اتحاد الكرة سيجرى انتخابات تكميلية لمدة سنة على أن تقام فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة مطالب بتوفيق أوضاعه وفقا لقانون الرياضة المصرى لسنة 2017، مضيفا أنه سيتم بعد السنة إعادة فتح باب الانتخابات لدورة جديدة، مشددا على أن ما يتردد حول إقامة الانتخابات المقبلة لمدة 4 سنوات غير وارد تماما.

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وقال حطب فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن اتحاد الكرة وكذلك اتحاد الطائرة سيعقدان انتخابات تكميلية لمدة سنة واحدة قبل اعادة فتح باب الترشيح للانتخابات، مشددا على أن قانون الرياضة المصرى معتمد من الفيفا وبالتالى لا يستطيع الفيفا مخالفة القانون المصرى كما لا يستطيع الفيفا اجبار الدولة المصرية على إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات، لأن القانون المصرى فوق الفيفا وأى جهة أخرى.

وأشار إلى أن المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للكاف والفيفا والمرشح المحتمل لاتحاد الكرة فى الانتخابات أكد التزامه بالقانون المصرى وتطبيق ما يتوافق معه منعا لأى صدامات بين الفيفا والقانون المصرى.

وأضاف أنه فى حال إقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة 4 سنوات، سيكون المجلس الجديد معرض للطعن لمجلس التسوية والتحكيم وبالتالى حل الاتحاد بقوة قانون الرياضة.

وأوضح حطب أنه ليس من الوارد التمديد للجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لمدة سنة جديدة لأن هذا القرار غير دستورى، ولابد من عقد انتخابات لمدة سنة لتوفيق الأوضاع قبل عقد انتخابات جديدة بعد انتهاء السنة.