شكرا لقرائتكم الكابيتانو يستعرض صورته في تمثال شمعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعرض حسام غالي قائد النادي الأهلي السابق، ومدير الكرة الحالي بفريق الجونة، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، لتمثال بالشمع حمل وجه الكابيتانو، وكان حسام غالي قد أعلن اعتزاله بشكل رسمى فى 23 أبريل 2018 بمؤتمر صحفى عقده بمقر القلعة الحمراء ليسدل الستار على مسيرته الكروية داخل جدران النادي الأهلي قبل أن يتجه إلى عالم التدريب، وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم واجبر الملايين على البقاء في منازلهم.

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.



حسام غالي

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حصل غالى مع الأهلى على 13 بطولة، هى الدورى المصرى 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018، كأس السوبر المصرى 2010 - 2014 – 2015، كأس مصر 2003- 2017، دورى أبطال إفريقيا2001 – 2012، كأس الكونفدرالية 2014، كأس السوبر الإفريقى 2002

من جانبه، نفى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن يكون قد تم ترشيح حسام غالي لتولي الإدارة الفنية داخل اتحاد الكرة ، قائلا إنه كلام عار من الصحة، وهذا لا يتعارض مع أن غالي اسم كبير ولا يوجد خلاف عليه ولكن لم يتم طرح هذا الملف من الاساس بين أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وأوضح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن عودة الدوري المصري قرار دولة والجميع يعلم ذلك ولم يتم حسم مصير المسابقة حتى الآن، منتقدا من رد على تصريحاته بأن القرار بيد الدولة بأنه تدخل حكومي، لأن هذا وباء منتشر في العالم ومن الصعب عودته بدون التنسيق مع مؤسسات الدولة.. وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: أطالب مسئولي الأندية بأن يعوا لتصريحاتهم ، وأن يكونوا على مستوى عالي من الوعي كونهم مسئولين عن شريحة كبيرة من الجماهير.