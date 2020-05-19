شكرا لقرائتكم شريف إكرامي: الحديث عن قضية نادى القرن حالياً سيزيد التعصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، على الدكتور مدحت العدل المؤلف والشاعر الغنائى والمعروف بانتمائه لنادي الزمالك، والذي يرى ضرورة إعادة فتح ملف نادي القرن للمطالبة بحق القلعة البيضاء فيه، حيث يرى حارس الأهلي أن إعادة ملف مر عليه أكثر من عقدين من الزمن لن يغير الواقع ولكنه سيزيد التعصب بين جماهير الناديين، وكان مسئولو نادى الزمالك قد أعادو تفجير قضية لقب نادى القرن الأفريقى من جديد، وأكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى أنه سيعيد فتح الملف من جديد، رغم مرور 20 عامًا على إعلان فوز الأهلي "الغريم التقليدي" بهذا اللقب،

وقال إكرامي عبر حسابه على تويتر: د.مدحت تعلم جيداً مدي تقديري و احترامي لحضرتك لكن اثارة قضية مضي عليها اكثر من عقدين من الزمن لن تغير من الواقع في شيء بل فقط ستؤدي لمزيد من التعصب بين اكبر جمهورين في مصر و الذي تضررنا منه جميعاً و الفوز بجائزة نادي القرن لن تزيد او تنقص لحب و انتماء كل منا لناديه.

وأضاف حارس العرين الأحمر: ‏‎و بعيداً عن الجدل الذي نراه يوميا علي السوشيال ميديا اؤمن دائماً ان العقليات الناضجه امثال حضرتك لها دور كبير في توجيه مشاعر الجمهور في الاتجاه الصحيح،الاتجاه الذي يرسي المسانده و الدعم و ينبذ التعصب،اتمني ان تقبل تعليقي المجرد من اي انتماءات ودائماً لك كامل احترامي رغم اي خلاف.

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وكان مدحت العدل قد غرد قائلاً: إذا كان الدكتور كمال درويش قد صرح بأن فتح قضية نادي القرن ليس في صالح الكرة المصرية فهو مخطئ كما أخطأ وتقاعس عن حق الزمالك عندما كان رئيساً له عليه أن يصمت فللحق رجاله أما هذه التصريحات المجانية لمجرد الشو فنحن في غني عنها ..بالعربي ..خليك ف حالك.

وكلّف مرتضى منصور،رئيس نادي الزمالك، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.