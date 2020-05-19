الأهلي يطمئن جماهيره بشأن رمضان صبحي

أكد أمين صندوق النادي الأهلي، خالد الدرندلي، أن الوضع المالي للقلعة الحمراء يسمح بالاحتفاظ برمضان صبحي لاعب هادرسيفيلد الإنجليزي المعار بصفوف الأحمر. وانتقل رمضان صبحي إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعاردة، ومن المقرر أن تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري. وقال الدرندلي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، إن الوضع المالي للنادي الأهلي يسمح بالاحتفاظ برمضان صبحي. Advertisements وأضاف: "لدينا الإمكانيات لكن هذا الأمر يرجع للجنة التخطيط والخطيب ويكون التفويض منهم". وأعرب الدرندلي عن تمنيه ببقاء رمضان صبحي مع الأهلي، مشيراً إلى أن كرة القدم "بيزنس". ويسعى الأهلي للاحتفاظ برمضان صبحي، إلا أنه لم يتحدد مصير اللاعب حتى الآن بسبب فترة التوقف الحالية للنشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

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