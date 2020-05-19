بطولة انكلترا: فريق من المفتشين سيراقب تدريبات الاندية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





لندن (أ ف ب) - سيقوم فريق من المفتشين التابعين لرابطة الدوري الانكليزي لكرة القدم بزيارات مفاجئة للاندية لمراقبة مدى جديتها في احترام قواعد التباعد الاجتماعي خلال التدريبات، كما اشارت وسائل الاعلام البريطانية الثلاثاء.

ووافقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز الإثنين على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة اعتبارا من الثلاثاء، ووسط اجراءات صحية صارمة وذلك في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشددت الأندية بالإجماع في اجتماع "مشروع الاستئناف" الذي عُقِدَ الإثنين، على أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد الاجتماعي مع منع الاحتكاكات في التمارين.

ونقلت الصحف عن مدير كرة القدم في رابطة الدوري الانكليزي ريتشارد غارليك قوله في هذا الصدد "لقد وضعنا قوانين وبروتوكولات حول قدرتنا على مراقبة الاندية".

واضاف "نستطيع طلب بيانات من خلال تسجيلات الفيديو الخاصة بالتدريبات. نبحث ايضا في ارسال فريق تفتيش خاص بنا سيمنحنا القدرة على مراقبة ملاعب التدريب بدون سابق انذار".

Advertisements

وستقتصر الحصص التدريبية في المرحلة الاولى على 75 دقيقة فقط، ويتعين توزيع اللاعبين على مجموعات تضم كل واحدة 5 لاعبين كحد اقصى.

وتابع "سنزيد من اعداد المفتشين بشكل تدريجي الى ان نتمكن من التواجد في كل ملعب تدريب. هذا سيمنحنا الثقة بان البروتوكولات يتم اعتمادها كما يجب".

ولم تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاستئناف، لكن "خارطة الطريق" التي وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح بالمجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور بدءا من الأول من حزيران/يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة "بريميرليغ" الى الدوران بدءا من منتصف حزيران/يونيو.

وتوقف الدوري الانكليزي في 13 اذار/مارس وليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة عن اقرب منافسيه مانشستر سيتي، وبات بحاجة الى الفوز في مباراتين من اصل 9 لكي يتوج بطلا للمرة الاولى منذ 30 عاما.