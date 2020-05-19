طلبات للحد من الشركاء الجنسيين في كرة القدم الاسترالية

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سيدني: طالب مسؤولو كرة القدم الاسترالية، الرياضة الممارسة بالاقدام مع كرة بيضاوية، من اللاعبين الحد من شركائهم الجنسيين للتخفيف من خطر انتقال فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت صحيفة "هيرالد صن" المحلية.

وفي حين تستعد الاندية لاستئناف المباريات في يونيو بعد تعليقها بسبب تفشي "كوفيد-19"، أشار منظمو الدوري الى ان العلاقات العابرة لليلة واحدة لن تكون ممنوعة.

لكن اللاعبين قد يتعرضون لعقوبات بحال ضاعفوا مغامراتهم وتبنوا سلوكا خطيرا، بحسب ما اضافت الصحيفة الصادرة من ملبورن.

وقال ايدي ماغواير رئيس نادي كولينغوود لاذاعة "تريبل أم": "اعتقد ان ما يُقال هو لتهدئة الشبان قليلا والحفاظ على الحد الادنى".

اضاف "لا فائدة اذا كانت (اللقاءات الجنسية) تأتي من كل مكان".

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وتنوي رابطة الدوري استئناف المباريات في 11 يونيو وفرضت بروتوكولا صحيا صارما على اللاعبين. لكن جايك ليفر لاعب ملبورن قال إن زملاءه لم يكونوا سعداء بهذا الحظر "لا يؤثر علي هذا الامر. لدي طفل صغير في المنزل وزوجة، وأنا محظوظ وسعيد". تابع "لكن الشبان العازبين، كان هناك بعض التذمر بان املهم قد خاب".

وتعد هذه الرياضة شعبية في استراليا وتمارس من فريقين يمثل كل منهما 18 لاعبا في ملعب بيضاوي او ملعب كريكيت. ويجذب نهائي الدوري عادة مئة ألف متفرج.



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