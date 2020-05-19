بطولة انكلترا: السماح لليفربول برفع كأس الدوري لكن من دون جمهور

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لندن: أكد المدير التنفيذي للدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز، بأنه سيتم السماح لنادي ليفربول برفع كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور.

يحتاج ليفربول الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي انتصارين فقط في مبارياته التسع الاخيرة لكي يتوج بطلا رسميا للمرة الاولى منذ عام 1990، لكن انصاره الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بعد غياب طويل، لن يتمكنوا من الاحتفال معه.

وقال ماسترز "اذا كان ذلك ممكنا (التتويج)، نعم، سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس. نود ان تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذين قاموا به". اضاف "وبالتالي سنقوم بذلك، الا اذا كان ذلك غير ممكن لمخاوف صحية".

وتوقف الدوري الانكليزي في منتصف اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، وستعاود الاندية تدريباتها الجماعية اعتبارا من اليوم الثلاثاء لكن بمجموعات صغيرة.

ولم تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاستئناف، لكن "خارطة الطريق" التي وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح بالمجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور بدءا من الأول من حزيران/يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة "بريميرليغ" الى الدوران بدءا من منتصف حزيران/يونيو.

