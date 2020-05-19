شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يستعرض صورته فى تمثال شمعى عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسام غالى قائد النادى الأهلى السابق، ومدير الكرة الحالى بفريق الجونة، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، لتمثال بالشمع حمل وجه الكابيتانو، وكان حسام غالى قد أعلن اعتزاله بشكل رسمى فى 23 أبريل 2018 بمؤتمر صحفى عقده بمقر القلعة الحمراء، ليسدل الستار على مسيرته الكروية داخل جدران النادى الأهلى قبل أن يتجه إلى عالم التدريب، وكان النشاط الرياضى قد توقف فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى اجتاح العديد من دول العالم واجبر الملايين على البقاء فى منازلهم.

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

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حسام غالي

حصل غالى مع الأهلى على 13 بطولة، هى الدورى المصرى 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018، كأس السوبر المصرى 2010 - 2014 – 2015، كأس مصر 2003- 2017، دورى أبطال إفريقيا2001 – 2012، كأس الكونفدرالية 2014، كأس السوبر الإفريقى 2002

من جانبه نفى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن يكون قد تم ترشيح حسام غالى لتولى الإدارة الفنية داخل اتحاد الكرة، قائلا إنه كلام عار من الصحة، وهذا لا يتعارض مع أن غالى اسم كبير ولا يوجد خلاف عليه، لكن لم يتم طرح هذا الملف من الأساس بين أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وأوضح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن عودة الدوري المصري قرار دولة والجميع يعلم ذلك ولم يتم حسم مصير المسابقة حتى الآن، منتقدا من رد على تصريحاته بأن القرار بيد الدولة بأنه تدخل حكومى، لأن هذا وباء منتشر فى العالم ومن الصعب عودته بدون التنسيق مع مؤسسات الدولة.. وقال فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: أطالب مسئولى الأندية بأن يعوا تصريحاتهم، وأن يكونوا على مستوى عالٍ من الوعى كونهم مسئولين عن شريحة كبيرة من الجماهير.