شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يستعيد ذكرياته أمام الأهلى.. وشيما صابر تعلق "كسبناكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد رامى صبرى مدافع نادى إنبى ذكريات مواجهة النادى الأهلى، بمجموعة من الصور عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، حيث قامت زوجته الإعلامية شيما صابر بالتعليق على الصور قائلة "أنا كنت فى المدرجات اليوم ده، وكنت بشجع الأهلى طبعاً، وكسبناكم"، وكان الثنائى قد احتفلا مؤخراً بزفافهما فى حفل عائلى جمع بعض الأصدقاء المقربين فقط، فى ظل توقف النشاط الرياضى وتطبيق نظام التباعد الاجتماعى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى اجتاح العديد من دول العالم وتسبب فى توقف الدورى المصرى منذ مارس الماضى.



رامي صبري

على جانب آخر، أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أنه يؤيد عودة الدورى الموسم الحالى بعد فترة توقف طويلة، قائلا، "أتمنى عودة النشاط، الاتجاه الآن فى العالم هو التعامل مع المرض، وفى مصر بدأنا سلك نفس الطريق".

وأضاف، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، "فترة الإعداد لمدة 3 أسابيع غير كافية على الإطلاق، لأن فترة التوقف ستكون أكثر من شهرين، لذلك نحتاح فترة أطول للإعداد".

وأكد طولان أن حالة اللاعبين البدنية فى الوقت الحالى لا تتعدى 10%، مشيرا إلى أن الأندية تحتاج إلى أن تصل إلى 85% حتى يعود لاستئناف النشاط والمباريات".

وتدرس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى الإجراءات الواجب توافرها حال استئناف النشاط الكروى، من خلال استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط فى ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.