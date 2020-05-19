شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد عادل ودولا.. "هذا الشبل من ذاك الأسد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر دور الأب فى حياة ابنه والعكس صحيح، فنجد أن الأبناء باختلاف وراثة الشكل والملامح فهم أيضا يرثون التصرفات وصفات أخرى، ويبدو أن أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى السابق ومصر المقاصة الحالى يتشابه معه ابنه عادل "دولا" فى الكثير من الملامح والصفات، حيث يحرص دائما حارس المقاصة على اصطحاب نجله معه فى العديد من المناسبات.

كما نجد أحمد عادل عبد المنعم دائما ما ينشر صور بصحبة ابنه دولا عبر السوشيال ميديا وهم يحملون أوجه تشابه وصلت إلى حد الملابس.

ودخل أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى مصر المقاصة، دائرة المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى بالنادى المصرى البورسعيدى.

ويرغب الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى، بقيادة طارق العشرى، فى تدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى خبرة فى ظل النقص العددى الذى يشهده هذا المركز بالفريق.

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ويضم المصرى البورسعيدى بين صفوفه كلا من أحمد مسعود حارسا أساسيا وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته بديلين.

ويمتلك أحمد عادل عبد المنعم خبرات كبيرة منذ أن كان حارسا للأهلى ومشاركته فى عدد كبير من البطولات المحلية والقارية.

ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم أحمد عادل ونجله دولا فى الصور التالية: