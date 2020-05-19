شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: إثارة قضية نادى القرن لن تغير الواقع لكن ستزيد التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، على الدكتور مدحت العدل المؤلف والشاعر الغنائى والمعروف بانتمائه لنادى الزمالك، والذى يرى ضرورة إعادة فتح ملف نادى القرن للمطالبة بحق القلعة البيضاء فيه، حيث يرى حارس الأهلى أن إعادة ملف مر عليه أكثر من عقدين من الزمن لن يغير الواقع لكنه سيزيد التعصب بين جماهير الناديين، وكان مسئولو نادى الزمالك قد أعادو تفجير قضية لقب نادى القرن الأفريقى من جديد، وأكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى أنه سيعيد فتح الملف من جديد، رغم مرور 20 عامًا على إعلان فوز الأهلى "الغريم التقليدى" بهذا اللقب.

وقال إكرامي عبر حسابه على تويتر: د/مدحت تعلم جيداً مدى تقديرى واحترامى لحضرتك لكن إثارة قضية مضى عليها اأكثر من عقدين من الزمن لن تغير من الواقع فى شىء بل فقط ستؤدى لمزيد من التعصب بين أكبر جمهورين فى مصر والذى تضررنا منه جميعاً، والفوز بجائزة نادى القرن لن يزيد أو ينقص لحب وانتماء كل منا لناديه.

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وأضاف حارس العرين الأحمر: ‏‎وبعيداً عن الجدل الذى نراه يوميا على السوشيال ميديا اؤمن دائماً أن العقليات الناضجه أمثال حضرتك لها دور كبير فى توجيه مشاعر الجمهور فى الاتجاه الصحيح، الاتجاه الذى يرسى المساندة والدعم وينبذ التعصب، أتمنى أن تقبل تعليقى المجرد من أى انتماءات ودائماً لك كامل احترامى رغم أى خلاف.



شريف اكرامي

وكان مدحت العدل قد غرد قائلاً: "إذا كان الدكتور كمال درويش قد صرح بأن فتح قضية نادى القرن ليس فى صالح الكرة المصرية فهو مخطئ كما أخطأ وتقاعس عن حق الزمالك عندما كان رئيساً له عليه أن يصمت فللحق رجاله أما هذه التصريحات المجانية لمجرد الشو فنحن فى غنى عنها.. بالعربى خليك ف حالك".



مدحت العدل

وكلّف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.