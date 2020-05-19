شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يتدرب على الرمال استعداداً لاستئناف الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض طارق حامد، لاعب وسط نادى الزمالك ومنتخب مصر، وصلة تدريبية مع مدرب خاص على الرمال، وذلك للحفاظ عل لياقته البدنية استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام، والتى توقفت منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى اجتاح العديد من دول العالم وأجبر الملايين على البقاء في منازلهم، ونشر نجم القلعة البيضاء فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال قيامه ببعض التدريبات الصعبة، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تحديد مصير مسابقة الدورى العام سواء بالاستئناف أو الإلغاء، وكان الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك قد وضع برنامجا خاصا للاعبين للتدريب فى العزل المنزلى من أجل الحفاظ على لياقتهم.

واستقر كارتيرون بالتنسيق مع جهازه المعاون على وضع سيناريوهين، الأول حال عودة الدورى الموسم الحالى، فإن الجهاز الفنى سيتعامل مع مباريات الدورى على أنها مباريات ودية تعيد تجهيز اللاعبين للمباراتين الأهم أمام الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث تعتبر فرص الزمالك فى الحصول على لقب الدورى صعبة فى ظل فارق النقاط الكبير بين الأهلى صاحب المركز الأول وأقرب منافسيه قبل توقف الدورى.

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أما السيناريو الثانى فيتمثل فى إلغاء الموسم الحالى، فإن الزمالك سيحاول الدخول فى معسكر مغلق يتخلله العديد من المباريات القوية أمام فرق من الدورى الممتاز وفرق من خارج مصر حال توفر ذلك للاستعداد لمباراتى الرجاء التى يعتبرهما الجهاز الفنى ومجلس الإدارة هما الأهم فى مسيرة الزمالك هذا الموسم.

من ناحية أخرى تلقى مسئولو الزمالك إخطارا من المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الأبيض، باستمراره مع الفريق فى الفترة المقبلة حيث أكد لمسئولى الزمالك أنه لم يفكر مطلقا فى الرحيل عن الأبيض كما تردد فى الآونة الأخيرة لخوض تجربة الاحتراف، وأكد اللاعب لمسئولى الزمالك أنه يشعر بالارتياح مع النادى، وأنه لم يفتح ملف العروض الخارجية التى ترددت أنباء عنها فى المرحلة الماضية ولديه دافع آخر بحصد لقب دورى أبطال أفريقيا بعد عودة النشاط حيث يرتبط اللاعب بعقد ممتد مع القلعة البيضاء ممتد لمدة موسمين مقبلين.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع اللاعبين بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.