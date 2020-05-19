شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوقع عقدا جديدا مع سعد سمير بعد رفع اسمه من القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادي الأهلي مع سعد سمير مدافع الفريق على توقيع عقد جديد معه خلال الأيام المقبلة مع تعديل قيمته المادية تقديرًا له بعد رفع اسمه من القائمة في يناير الماضي لقيد محمود عبد المنعم الوافد الجديد، خاصة أن سعد سمير كان قد تعرض لإصابة طويلة في وقتها، ولم يوقع سعد سمير على عقد جديد وقتها، ما جعل اللاعب حرًا ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من الموسم المقبل وتحدث محمود الخطيب رئيس النادي مع سعد سمير وأكد حاجة النادي لجهوده، وهو الأمر الذي وافق عليه اللاعب ورحب بالتوقيع على عقد جديد.

وفي شأن آخر قطع مسئولو الأهلي شوطاً كبيراً في مفاوضاتهم مع رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق لاستمراره مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء إعارته من ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي نهاية الموسم الجاري.

وأكد رمضان صبحي لإدارة الأهلي أنه تلقى عرضاً شفهياً من أودينيزي الإيطالي وهو العرض الوحيد الذي يرحب به في ظل رفضه الانتقال للدوري التركي أو أحد الدوريات الخليجية ليصبح العرض الإيطالي هو العقبة الوحيدة حتي الآن أمام استمرار رمضان صبحي مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وقامت إدارة الأهلى ببيع رمضان صبحى الى ستوك سيتى فى صيف عام 2016 وتحديدًا فى شهر يوليو، ويرغب الأهلى فى تدعيم صفوفه بثلاثة لاعبين على الأقل لتلبية احتياجات رينيه فايلر فى مراكز المساك والظهير الأيمن والجناح المهاجم، فى الوقت الذى تجد إدارة الأهلى أزمة فى السيولة المادية فى الوقت الحالى بسبب تداعيات فيروس كورونا والذى أثر بالسلب على اقتصاديات جميع الأندية فى العالم وليس فى مصر فقط.