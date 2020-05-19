"4 كرات مستعملة و3 أطقم".. مصطفى عبده يكشف كواليس انتقاله للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- على البهجي:

في ظل الأزمة التي تعيشها غالبية الدوريات في العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع سقف المطالب بتخفيض عقود اللاعبين، لكن كل ذلك كان يسبقة ارتفاع جنوني في أسعار لاعبي الدوري.

واختار الخليج 365 مصطفى عبده نجم الأهلي في السبيعنات من القرن الماضي ليكون بطل الحلقة الثالثة عشر من سلسلة عقودة زمان.

يتذكر عبده بداياته مع كرة القدم حين كان عمره 18 عام ويلعب في فريق شمال القاهرة، وقتها خاض مباراة ودية أمام الأهلي كانت سببا بعد ذلك في الانتقال للقلعة الحمراء.

Advertisements

أحد المسؤولين في الأهلي طلب من سكترير نادي شمال القاهرة محمد عبده، توقيعي للأهلي ليخبره عبده بأن الترسانة يسعى للحصول على خدماتي ايضا.

وتابع:" محمد عبده سكرتير نادي شمال القاهرة طلب حضوري وقالي لي وقع هنا وبعدها قال لي مبروك انت اصبحت الآن لاعبا في الأهلي".

وأكمل:" تمت الصفقة وقتها في موسم 1970-1971، وحصل فريق شمال القاهرة على 4 كرات مستعملة ومعها 3 أطقم للاعبين لاتمام عملية انتقالي للأهلي".

ولا ينسى أنه مع أول "تقسيمة" مع فريق الأهلي حصل على رقم 17، وسجل يومها هدفان مع الأهلي ليحصل بعدها على مكافأة فورية من خزينة النادي.