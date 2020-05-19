سعد سمير يُنهي الجدل حول رحيله عن الأهلي

أنهى سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة الجدل التي أثيرت أخيرًا حول رحيله أو بقائه ضمن صفوف القلعة الحمراء.

كشف أحمد شوبير أن سعد سمير وقع عقود التجديد مع النادي الأهلي على بياض، ورفض الحديث عن الأمور المادية تاركًا تقديرها للمسئولين في النادي.

ونشر شوبير صورة للاعب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كتب عليها: "سعد سمير يوقع للأهلى على بياض ويُنهى حالة الجدل التى أثيرت الأيام الأخيرة، مؤكدًا للجميع أن أبناء الأهلى دائمًا ما يرفعون شعار الأهلى فوق الجميع.. العقود الجديدة بتوقيع سعد على بياض فى

يد إدارة النادى واللاعب رفض الكلام فى أى قيمة مالية تاركاً الأمر لما يراه النادى فقط من دون أى مزايدات أو حتى مجرد مناقشات.. سعد بهذا الموقف أكد أن الأهلى وأبناءه بخير وأنه ككابتن للفريق من أبناء النادى يبقى نموذجًا إيجابياً يحتذى به من أجيال أخرى قادمة.. كانت جماهير الأهلى على حق عندما هتفت له يومًا "سعد سعد.. يحيا سعد".