بند "الكوتة" يثير غضب عمومية الطائرة

سادت حالة من الغضب بين أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة من بعض التغيرات التي اقترحت اللجنة المعينة لإدارة شؤون الاتحاد تغييرها قبل الانتخابات المقبلة .
وانتقد أعضاء الجعية العمومية بند تخصيص مقاعد لمناطق الجمهورية معلنين رفضهم لفكرة الكوته خاصة وأنها تتعارض مع اللوائح والقوانينوغير دستورية ، كما اعلن البعض رفضهم لبند منع المدربين والعاملين في الاتحاد من الترشح إلا بعد مرور عام على ترك منصبه ، في حين أكدوا أن بند رفع سن المرشح ل 75 سنة يخدم أشخاص بعينهم وهو ما ترفضه العمومية مؤكدين انه سيتم مناقشة اللجنة التي تدير الاتحاد في هذه البنود قبل طرحها للتصويت عليها في الجمعية العمومية .
وكانت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي قد أعلنت عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد يوم 26 يونيو المقبل.
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